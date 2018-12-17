ميدو يكشف سبب رفضه رئاسة نادي بيراميدز

كتب- محمد الفرماوي
أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أنه رفض رئاسة نادي بيراميدز، ومعظم المناصب في النادي، مشيرا إلى أنه لم يتلق عرضا لتدريب الفريق.
وقال ميدو في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية "صدى البلد": "رفضت العمل فى مناصب كثيره، ولكن لم يعرض عليا منصب المدير الفني".
وأردف: "رفضت رئاسة بيراميدز لأنه منصب غير مناسب لي، وتم اختيار الأشخاص المناسبين لهذا المنصب".
وعن تجربته بالقناة، قال ميدو إنها لم تكتمل، مضيفا: "ظهور نجوم كبار في العالم خلال قناة فضائية بمصر مثل رونالدينيو وكارلوس وجون تيري اضافة كبيرة لنا".
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