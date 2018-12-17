تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباريات الاثنين الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم المواعيد والقنوات الناقلة لعدد من المباريات المقرر اقامتها اليوم الاثنين 17 ديسمبر بالدوريات المختلفة. الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس × أتلتيك بيلباو - الموعد 22:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3 الدوري الإيطالي أتلانتا × لاتسيو - الموعد 21:30 مساءً الدوري المصري الأهلي × النجوم - الموعد 19:00 مساءً - القنوات الناقلة النيل الرياضية - On Sport HD

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