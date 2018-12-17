شكرا لقرائتكم الزمالك إجراءات السقر إلى تشاد استعدادا لمواجهة القطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادى الزمالك، إجراءات السفر إلى تشاد يوم الخميس المقبل لخوض مباراة العودة أمام القطن يوم الأحد المقبل، حيث تم استخراج تأشيرات السفر لكافة لاعبى الفريق الكروى انتظارا لتحديد السويسرى كريستيان جروس، القائمة النهائية المسافرة .

وطلب السويسرى كريستيان جروس من لاعبى الزمالك ضرورة اللعب لتحقيق الفوز فى مباراة العودة أمام القطن على أرضه ووسط جماهيره رغم الفوز بسباعية فى لقاء الذهاب بملعب بتروسبورت ووضع قدما فى الدور المقبل لكنه شدد أن الفوز خارج الديار سيكون رسالة قوية لكافة المنافسين على قوة المارد الأبيض للمنافسة بقوة لحصد لقب الكونفدرالية بالموسم الحالى.

فيما حرص الجهاز الإدارى بالزمالك على جمع بعض المعلومات عن تشاد قبل الرحلة المنتظرة أبرزها أقتراب درجات الحرارة هناك من مصر بشكل كبير وأن فارق التوقيت بين البلدين ساعة واحدة فقط وهو ما يمثل أمر إيجابى للاعبين لعدم التأثر كثيرا بالساعة البيولوجية للجسم.