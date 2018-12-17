شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين أفارقة طلبتهم جماهير الأهلي لم يتم التعاقد معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو النادى الأهلى صفقة الأنجولى جيرالدو سيلفا، صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى، بعد مفاوضات استمرت طيلة الشهر الماضى مع اللاعب وإدارة ناديه كللت بالنجاح فى النهاية، وبالرغم من أن اللاعب لن يشارك مع المارد الأحمر فى دورى أبطال أفريقيا نظراً لمشاركته مع فريقه فى الدور التمهيدى من البطولة الحالية، إلا أنه يتمتع بالقوة والمهارة التى من المتوقع أن تمثل إضافة قوية للفريق فى المرحلة المقبلة.

وفي الأعوام السابقة ، طلب جماهير الأهلي التعاقد مع أفضل اللاعبين الأفارقة، لكن النادي كان يفشل في تحقيق رغبات الجماهير، وفي السطور القادمة نستعرض هؤلاء اللاعبين..

اللاعب الإيفواري الذي يلعب في نادي الترجي، تألق في خط وسط فريق باب سويقة خلال أخر موسمين وقدم أداءا مميزا دفاعا وهجوما، وكان هدفا للمارد الأحمر في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن إدارة الفريق التونسي رفضت التفريط فيه وتمسكت ببقائه.

فوسيني كوليبالي:فرانك كوم :

اللاعب الكاميروني قائد خط وسط الترجي التونسي ويعد من أفضل لاعبي الوسط في القارة الإفريقية، تألق مع الترجي في النسخة الماضية من دوري الأبطال وكان من أهم أسباب تتويج الفريق باللقب القاري، حاول الأهلي ضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه فشل.

بغداد بونجاح :اللاعب الجزائري الذي يتألق مع السد القطري في الوقت الحالي كان هدفا للقلعة الحمراء في فترات الانتقالات السابقة، لكن الصفقة لم يكن يكتب لها النجاح، بسبب سعر اللاعب الكبير للغاية وأيضا راتبه.

محمد أمين بن عمر: لاعب النجم الساحلي والمنتخب التونسي أعجبت به جماهير الأهلي منذ مباراة الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، خصوصا وأنه تألق في مباراة الذهاب التي أقيمت بسوسة، ظهر اسمه وبقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أقتربت على الأبواب، لكن الصفقة ابتعدت عن الأهلي. خاما بيليات: خاما بيليات:

نجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي تألق مع فريقه في نسخة بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016، وحاول الأهلي ضمه بعد مطالبات جماهيرية، لكن طلبات ناديه المادية حالت دون إتمام الصفقة، ليحول الأحمر أنظاره إلى باكا لاعب فريق بيديفيست.