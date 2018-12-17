شكرا لقرائتكم خبر عن انتقل لعملاق الكرة الإفريقية.. هكذا وصف موقع "كاف" حصول الأهلى على خدمات جيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الضوء على صفقة انتقال جيرالدو مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولى، إلى النادى الأهلى لمدة 4 مواسم ونصف.



موقع الكاف

وقال موقع "كاف" إن نادى أول أغسطس الإنجولى، توصل لاتفاق مع عملاق كرة القدم الإفريقية النادى الأهلى المصرى، للاستغناء عن خدمات لاعبه جيرالدو، لصالح نادى القرن، مستعرضاً مسيرة اللاعب اللاعب الرائعة مع ناديه الإنجولى، لا سيما مشاركته البارزة مع فريقه فى بطولة دورى أبطال إفريقيا الموسم الماضى.



جيرالدو يوقع للنادى الأهلى

وأوضح الموقع أن الأنجولى جيرالدو وقع على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف قادما من صفوف نادى أول أغسطس في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مليون دولار، وذلك بعد منافسة شرسة بين المارد الأحمر والترجى التونسى انتهت بحصول المارد الأحمر على الصفقة، بالرغم من أن اللاعب لن يشارك مع الفريق فى دورى أبطال أفريقيا، بعد خوضه مباراة مع فريقه الأنجولى أمام أوثو دويو الكونغولى فى الدور التمهيدى من التصفيات.