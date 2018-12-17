شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستعيد جدو بعد المشاركة بالمباريات الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فريق الجونة محمد ناجى جدو مهاجم الفريق بعد الإصابة التى تعرض لها المهاجم خلال الفترة الماضية وأطمأن عليه الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى خلال المشاركة بالمباريات الودية التى خاضها الفريق أمس أمام فريق سفاجا . ويلاقى فريق الجونة نظيرة وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الـ18من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد الجونة بمدينة الغردقة يوم 26 ديسمبر الجاري . ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 16 نقطة .

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