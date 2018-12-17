أبو تريكة: مورينيو مثل الطالب الفاشل.. ويجب إقالته لأنه يدمر مانشستر

كتب- عمر قورة:

حمَّل محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مسؤولية تراجع نتائج الفريق الإنجليزي هذا الموسم في بريميرليج.

مانشستر يونايتد تلقى اليوم خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم بعد لسقوط أمام ليفربول بنتيجة (3-1) مساء الأحد، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في خمس مباريات.

وقال أبو تريكة، أثناء تحليله للمباراة عبر "بي إن سبورتس": "مانشستر يونايتد يملك إمكانيات جيدة، لكن المدرب دمر تلك الإمكانيات، والنادي يدفع حاليًا ضريبة التعاقد معه".

وأضاف:...