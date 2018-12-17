محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018.
مدرجات تويتر.. تغريدة آل الشيخ تثير تساؤلات متابعيه
رسميًا.. الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة لاسارتي
رحيل جماعي في الأهلي.. فضل وغالي وعرابي خارج التعاقدات
بالثلاثة.. ليفربول يكسر عقدته أمام يونايتد ويؤمن صدارة بريميرليج
قائمة الأهلي لمواجهة النجوم.. عودة الشناوي وأزارو.. وغياب إكرامي وسليمان
الإسماعيلي يحقق فوزًا مريحا أمام القطن ويقترب من مجموعات دوري الأبطال
رسميًا.. ميدو مديرًا فنيًا مؤقتًا للوحدة السعودي ومستشارًا للنادي
شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة الرياضية| لاسارتي مدربًا للأهلي.. وفضل وغالي وعرابي خارج التعاقدات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .