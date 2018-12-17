شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر النجوم من الأنانية و الاستعراض أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أحمد سامي المدير الفني لنجوم إف سي، لاعبي فريقه من الأنانية و الاستعراض في مباراتهم أمام الأهلى، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، الاثنين، على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز.
وشدد سامى على لاعبيه ضرورة تقديم أداء جماعي والتركيز طوال شوطي المباراة، والعمل على عدم استقبال أى أهداف خاصة في الربع ساعة الأولي من الشوط الأول، مؤكدًا أن إمكانيات لاعبيه كبيرة ويستطيعون تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.
ويدخل الاهلي مباراة الليلة وهو في المركز الثامن برصيد 20 نقطة وله 6 مباريات مؤجلة، فيما يدخل النجوم اللقاء وهو في المركز السابع عشر ولديه 17 نقطة.
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