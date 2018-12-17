شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يخاطب فيفا للاستعلام حول استبعاد سيف الجزيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادي طنطا برئاسة فايز عريبي فاكسا رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري يطلب فيه الاستعلام عن إمكانية اسقاط اسم اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري من قائمة فريق طنطا وقيد لاعب أفريقي بشكل يحفظ حقوق النادي في الشكوي المقدمة من النادي ضد اللاعب بعد هروبه لتونس وتوقيعه لنادي الملعب التونسي علي الرغم من ارتباطه بعقود مع نادي طنطا.

جاء فاكس طنطا للاتحاد الدولي بعد دخول النادي في مفاوضات مع أكثر من لاعب أفريقي لدعم صفوف الفريق في يناير المقبل ورغبة أيمن المزين المدير الفني للفريق في الاستفادة من جميع الأماكن الشاغرة من أجل دعم الفريق بلاعبين أفارقة يستطيعون مساعدة الفريق في مشوار الصعود للدوري الممتاز.

يذكر أن طنطا قد تقدمت بشكوي رسمية للإتحاد الدولي لكرة القدم ضد سيف الدين الجزيري لاعب الفريق بعد توقيعه لنادي الملعب التونسي علي الرغم من ارتباطه بعقد مع الفريق الطنطاوي قبل أن يقوم الاتحاد الدولي بإصدار بطاقة مؤقتة للاعب للمشاركة في الدوري التونسي لحين الفصل في الشكوي المقدمة من نادي طنطا.