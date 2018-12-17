إبراهيم سعيد يهاجم " حفيظ دراجي " بعد حديثه عن صلاح

رضا علي هاجم إبراهيم سعيد المعلق الجزائري " حفيظ دراجي " بعد انتقاده صلاح ..ووصفه بأنه لا يسجل في الفرق الكبيرة , خلال تعليقه على مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، والتي انتهت لصالح الريدز بنتيجة 3-1. وكتب "سعيد " علي حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر " حفيظ دراجي ماله ومال صلاح .. متحامل اوي عليه بصراحه .. الخطا من كلوب في توظيف صلاح في الملعب".

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