محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد الموافق 16 ديسمير 2018. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الدوري الإيطالي هدف نابولي في كالياري أهداف مباراة روما وجنوة الدوري الإسباني هدفا مباراة اشبيلية وجيرونا دور أبطال أفريقيا هدفا الإسماعيلي في القطن الكاميروني

شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الأحد.. ثنائية الإسماعيلي في القطن.. وليفربول يعبر مانشستر يونايتد بثلاثية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .