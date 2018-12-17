رياضة | أزمة بسبب قمة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بسبب قمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعضاء اللجنة لعقد جلسة طارئة لتحديد موعد بديل لمباراة الأهلي والزمالك، بالدوري العام.

وكانت الجهات الأمنية رفضت إقامة المباراة بمنتصف شهر يناير، بسبب كثرة المناسبات وهو ما اربك حسابات الجبلاية واللجنة، لكثرة المباريات.

ويتواجد حسين، حاليًا بالإمارات من أجل حصور قرعة دور الثمانية لكأس زايد أبطال العرب، والمشارك بها الاتحاد السكندري، عقب تأهله على حساب الزمالك، بدور الـ16 من البطولة.

ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة فور عودة حسين من الإمارات، مباشرةً والاجتماع مع هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، لتحديد موعد آخر وعدم الإنتظار حتى تتوالى المباريات.

وتأتي أزمة تأجيل المباراة، بسبب ارتباط الناديين بالمشوار الإفريقي سواء دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية، بالإضافوة إلى كثرة مؤجلاتهم بالدوري العام، وهو ما يبحث فيه رئيس لجنة المسابقات عن مخرج من تلك الأزمة