رياضة | إيهاب جلال يبدأ مهمته مع المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يبدأ مهمته مع المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أولى الحصص التدريبية تحت ولايته استعدادًا لكأس الكونفدرالية.

وكان مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، أعلن عن التعاقد مع إيهاب جلال كمديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للمستقيل مصطفى يونس بسبب النتائج المخيبة.

ووقع جلال، عقود تدريب الفريق البورسعيدي، مساء أمس عقب إنهاء مشكلة الشرط الجزائي وتحويل مبلغ 100 ألف دولار لنادي أهلي طرابلس الليبي، بعدما تم فسخ التعاقد.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية اليوم، للاستعداد والتجهيز لمباراة ساليتاس البوركيني، في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

وتلقى المصري هزيمة قاسية أمام ساليتاس البوركيني، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت عصر الجمعة الماضية على ملعب بورسعيد، في ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الإفريقي.