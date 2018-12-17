رياضة | تركي آل الشيخ: ولي العهد السعودي دعمني بشكل غير مسبوق (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: ولي العهد السعودي دعمني بشكل غير مسبوق (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يتحدث فيه عن رؤية المملكة 2030.

وقال ولي العهد السعودي إنه سيتم هيكلة عدد من القطاعات ومن أهمها قطاع الرياضة بشكل قوي وستخصص برامج قوية لدعم الأنشطة الرياضية سواء الرياضة بشكل احترافي أو كرة القدم بحكم أنها أهم رياضة للسعوديين أو الرياضات الأخرى.

وعرض الفيديو للأنشطة الرياضية ومنها كأس الملك سلمان للشطرنج والتي أقيمت في الرياض في الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر 2017، وسباق الأبطال والذي أقيم في الرياض في الفترة من 2 لى 3 فبراير 2018، وماراثون الرياض في 24 فبراير، ورياضة المغامرة في الفترة من 22 إلى 24 مارس، وأعظم رويال رامبل بجدة في 27 إبريل.

وأكد أن الإصلاح في الجوانب الثقافية والترفيهية والرياضية واضح بشكل كبير، وهناك قفزات فلكية في الثلاث سنوات السابقة وسوف تستمر الفقزات.

وأقيمت في جدة بطولة كأس محمد علي كلاي في 28 سبتمبر، وسوبر كلاسيكور في الفترة من 11إلى 16 أكتوبر، وكراون جول الرياض 2 نوفمبر، وفورملا إي الرياض في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر.

وقال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: "تم دعمي بشكل غير مسبوق من رجل غير مسبوق فإذا فشلت فالفشل في، وإذا نجحت فالفضل لله ثم لهذا الرجل".