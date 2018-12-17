كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس - x

22:00 - أتلتيك بيلباو الدوري الإيطالي أتلانتا - x

21:30 - لاتسيو الدوري المصري الممتاز الأهلي - x

19:00 - النجوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أحد - x

17:20 - القادسية

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | أهداف مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .