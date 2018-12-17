رياضة | يانوفيسكي: مركز الإسماعيلي غير حقيقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يانوفيسكي: مركز الإسماعيلي غير حقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر سيدومير يانوفيسكي المدير الفني الجديد للإسماعيلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب القطن الكاميروني بهدفين دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال يانوفيسكي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "تدريب الاسماعيلي تحدي كبير بالنسبة لي، وشاهدت مباراة واحدة للاسماعيلي قبل مجيئي لمصر وكانت المباراة في المغرب ولم يوفق الفريق فيها".

وعما يتعلق بترتيب الإسماعيلي في جدول الدوري الآن قال: "هو ترتيب غير حقيقي فالفريق يمتلك إمكانيات جيدة ويجب أن يتواجد في مركز أفضل من المركز الثامن".

وأضاف يانوفيسكي: "ما يتعرض له الاسماعيلي من هبوط في المستوي والنتائج أمر طبيعي في كرة القدم".

وواصل يانوفيسكي: "عمري الان 57 عامًا وعملت مدربًا في بلجيكا لمدة تجاوزت الـ 28 عامًا زبالنسبة لي قبول مهمة تدريب الاسماعيلي تحدي كبير لي للتعرف على ثقافة اخري وطريقة تفكير مختلفة وأمور جيدة أخري هنا".

وأردف يانوفيسكي: "قررت الحضور إلى هنا لمساعدة الاسماعيلي وخوض تحدي جديد.. شاهدت المنتخب المصري وتطور مستواه في كرة القدم وتقدمه يومًا بعد يوم وتابعته في مونديال روسيا".

واستطرد: "شاهدت مباراة الاسماعيلي أمام القطن والفريق قدم مباراة جيدة وفازوا بهدفين، ولكن مازالت هناك 90 دقيقة في الكاميرون وعلينا الاستعداد جيدًا لأن المهمة لم تنتهي بعد وعلينا اجتياز هذه المباراة من أجل الصعود لدور المجموعات، ثم السعي لتحقيق مركز متقدم في المجموعة".

وعن استعداداته للمرحلة القادمة قال: "سوف أجلس مع إدارة النادي للتنسيق بشأن الاستعدادات للفترة المقبلة".