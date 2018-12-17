رياضة | الشمس يتعاقد مع الإفريقي "لورا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشمس يتعاقد مع الإفريقي "لورا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس على توقيع اللاعب الإفريقي لورا لتدعيم صفوفه خلال فترة القيد الشتوي بدوري الممتاز "ب". ويعد "لورا" أول صفقات فريق الشمس الذي يقودة فنيا طه شحاته حيث قام بالتوقيع على العقود لمدة 4 مواسم ونصف، في حضور أسامة صلاح عضو مجلس إدارة الشمس، وتامر علي، المدير التنفيذي، ومحمد السلاموني وكيل اللاعب. ويحتل فريق الشمس المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الممتاز "ب" برصيد 17 نقطة.

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