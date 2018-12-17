رياضة | أمير عزمي يكشف سبب استقالته من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير عزمي يكشف سبب استقالته من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك حقيقة ما تردد حول أن استقالته من الجهاز الفني للأبيض في وقت سابق جاءت بسبب انضمام أيمن عبد العزيز للجهاز.

وقال أمير عزمي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "أيمن عبد العزيز بمثابة أخ أكبر لي، وساعدني في الكثير من المواقف خلال مسيرتي الكروية، كما أنه ساعدني في الاحتراف في تركيا في فترة سابقة وعلاقتي به جيدة".

وأضاف أمير عزمي: "استقالتي من الجهاز الفني للزمالك ليست لها علاقة بانضمام أيمن عبد العزيز للجهاز، حتى أنني اتخذت هذا القرار قبل معرفتي من المدرب الجديد؟".

وواصل أمير عزمي: "استقالتي جاءت بسبب سوء فهم مني، حيث اعتقدت أن إنضمام مدرب جديد للجهاز الفني جاءت بسبب تقصير مني، ولكن الأمور عادت لطبيعتها وتم انهاء الأزمة سريعًا بعد حديثي مع أيمن عبد العزيز وأمير مرتضي وعدت للجهاز مرة أخري".

وأكد أمير عزمي على أمنيته بالمساهمة في تحقيق الزمالك للبطولات في الموسم الحالي من أجل اسعاد الجماهير البيضاء.