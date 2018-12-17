شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ 11 بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الإثنين، منافسات الجولة الـ 11 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 على صعيد 4 مجموعات .

و تشهد منافسات هذه الجولة لقاءات بين كلا من، الزهور مع المنيا و طنطا مع الزمالك والشرقية للدخان مع سموحة وبنها مع بنى سويف وهليوبوليس مع الأهلى وبتروجت مع 6 أكتوبر .



كما تشهد نفس الجولة لقاءات مهمة أيضا بين كلا من، هليوليدو مع مصر للبترول و الحوار مع طلائع الجيش و الشمس مع سبورتنج و الداخلية مع حدائق الأهرام و دمنهور مع الطيران و القناة مع الإتحاد السكندرى.