شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ 11 بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الإثنين، منافسات الجولة الـ 11 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 على صعيد 4 مجموعات .
و تشهد منافسات هذه الجولة لقاءات بين كلا من، الزهور مع المنيا و طنطا مع الزمالك والشرقية للدخان مع سموحة وبنها مع بنى سويف وهليوبوليس مع الأهلى وبتروجت مع 6 أكتوبر .
كما تشهد نفس الجولة لقاءات مهمة أيضا بين كلا من، هليوليدو مع مصر للبترول و الحوار مع طلائع الجيش و الشمس مع سبورتنج و الداخلية مع حدائق الأهرام و دمنهور مع الطيران و القناة مع الإتحاد السكندرى.
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