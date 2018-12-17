انفانتينو: غالبية الاتحادات تؤيد خوض مونديال 2022 بـ 48 فريقا

أعلن السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أنه ما زال هناك تفكير في إمكانية خوض منافسات بطولة كأس العالم القادمة 2022 التي ستقام بقطر بـ48 منتخبًا بدلًا من 32 كما جرت العادة.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي بعد قمة الفيفا التي استغرقت ثلاثة أيام في العاصمة القطرية الدوحة، قال انفانتينو إن غالبية الاتحادات الكروية التابعة للاتحاد الدولي تدعم فكرة زيادة عدد منتخبات مونديال 2022.

وأضاف: "معظم الاتحادات تدعم هذه الفكرة لأن 16 منتخبًا آخرين سيشاركون في البطولة وسيحلم 50 أو 60 منتخبًا آخرين بالتأهل للمونديال”.

وتابع أن قرارا بهذا الشأن سيتخذ في مارس المقبل، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ممكنا تنظيم بطولة موسعة في ظل صعوبة إقامتها في قطر وحدها، وهو ما يجعل إقامة بعض المباريات في دول الجوار أحد الخيارات المتاحة.