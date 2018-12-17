شكرا لقرائتكم تعرف على موعد سحب قرعة دور الـ16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الواحدة ظهر اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، سحب قرعة دور الـ16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، وسط تواجد 4 أندية إنجليزية هي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام.

وتنص لوائح قرعة الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا التي ستقام بمدينة "نيون" السويسرية، على الفرق أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثمانية أصحاب المراكز الثانية، ولا يمكن للفرق التي التقت في دور المجموعات أن تلتقي في دور الـ16 بجانب عدم وقوع فريقين من نفس البلد بمواجهة واحدة.

16 فريقا في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

الفرق التي أنهت مشوارها في صدارة المجموعات الثمانية هي برشلونة، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بورتو، ريال مدريد، أما الفرق التي احتفلت مركز "الوصافة"، فهي أياكس، أتلتيكو مدريد، ليفربول، ليون، مانشستر يونايتد، روما، شالكه، توتنهام.

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وكشف الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، في وقت سابق عن مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، حيث تقام مباريات الذهاب على ملعب الفرق التي احتلت المركز الثاني يومي 12 و13 فبراير المقبل، أو يومي 19 و20 من نفس الشهر، وتقام مباراة الإياب على ملاعب أصحاب المراكز الأولى يومي 5 و6 مارس المقبل أو 12 و13 من نفس الشهر.