شكرا لقرائتكم المصري ينتظم فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة ساليتاس البروركينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ظهر اليوم الإثنين بمعسكر مغلق بأحد فنادق الاسماعيلية ، استعداداً للسفر الى العاصمة البوركينية واجادوجو فجر الخميس المقبل لملاقاة فريق ساليتاس بطل بوركينا فاسو في مباراة إياب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وهي المباراة المقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل على ستاد الرابع من أغسطس بالعاصمة البوركينابية واجادوجو.

من المقرر أن يضم المعسكر 26 لاعباً هم أحمد مسعود ، أحمد بوسكا ، محمود السيد لحراسة المرمى ومعهم كل من محمد شطة ، كريم العراقي ، محمد كوفي ، أحمد شوشة ، أحمد جودة ، محمود حمد ، مصطفى مارسيلو ، أحمد خالد ، عمرو موسى ، حجاج عويس ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، أحمد شكري ، اسلام عيسى ، محمد جابر ، توريك جبرين ، محمود القط ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جريندو ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، الناشئ اسلام عطية.