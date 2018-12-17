شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب اليوم، الاثنين، الجمعية العمومية العادية للجنة الأوليمبية. يعقد الاجتماع في الواحدة ظهرا اليوم ، فى مقر اللجنة الأولمبية بمجمع إستاد القاهرة، لمناقشة الحساب الختامى والميزانية، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات. وتتمثل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية من 28 اتحاد رياضي بعد إستبعاد اتحاد التنس لصدور حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحل مجلس إدارته ويكتمل النصاب بحضور 50% + 1 من الأعضاء.

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