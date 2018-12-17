شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز :ذوى الإحتياجات الخاصة حافز كبير للزمالك فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك، إن إخلاص جماهيرالفارس الأبيض يحمل الجهاز الفنى للفريق المزيد من المسئولية خصوصا ذوى الاحتياجات الخاصة، اللذين يعطون اللاعبين دفعة معنوية لتحقيق الفوز فى كل مباراة.

وأضاف عبد العزيز خلال حوراه مع الإعلامى احمد شوبير على قناة "on sport" أن أمير مرتضى ساهم فى حل الكثير من المشاكل من منطلق مهمته كمشرف على الكرة، وذلك لقربه من الجهاز الفنى واللاعبين خصوصا أنه صاحب فكر جيد ومثقف وإضافة كبيرة للفريق.

وتابع عبد العزيز، أن الزمالك من الأندية التى تنافس على البطولات دائما لافتا إلى أن جروس حريص على منح الفرصة لكل اللاعبين رغم تمسكه بثبات التشكيل مؤكدا انه اقتنع بقدرات مصطفى فتحى فى مواجهة القطن رغم ابتعاده عن التشكيل طوال الفترة الماضية."