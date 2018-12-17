شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب إستبعاد غالى و فضل وعرابى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي سبب قبول استقالة الثنائي حسام غالي من منصب منسق قطاع الكرة ومحمد فضل مدير إدارة التعاقدات، وكذلك توجيه الشكر لهيثم عرابي عن العمل في لجنة التعاقدات ، حيث قال أن محمود الخطيب رئيس النادي هو الذي اتخذ القرار بعد حالة الشد والجذب التي نشبت بين الأطراف الثلاثة غالى و فضل و عرابى خلال الفترة الماضية. وشدد المصدر أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من الاستقرار وبالتالي فضل رئيس الأهلي الاستعانة ببعض الوجوه الجديدة غير التي عملت في جهاز الكرة خلال الفترة الماضية.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب إستبعاد غالى و فضل وعرابى من الأهلى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .