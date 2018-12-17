صدمة في الجبلاية بعد رفض الأمن إقامة قمة الأهلي والزمالك نهاية يناير

يسري غازي

رفضت الجهات الأمنية إقامة مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في ختام منافسات الدور الأول ببطولة الدوري الممتاز نهاية شهر يناير المقبل. وتلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة رفضا من مسئولي الأمن لإقامة قمة القطبين نهاية الشهر المقبل على أن يتم تحديد موعد لاحق لإقامة المباراة. ويسعى مسئولو الجبلاية ولجنة المسابقات الى إيجاد موعد مناسب لإقامة لقاء القمة كى لا يتأثر جدول البطولة المحلية وعدم التسبب فى إرباك الدورى المحلى فى ظل تقدم مصر لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية صيف العام...

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