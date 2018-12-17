ميسي يقود برشلونة للفوز على ليفانتي.. ويصبح "كبير الهدافين"

سجل ليونيل ميسي أول ثلاثية له في الدوري الإسباني هذا الموسم، كما صنع هدفين في عرض فردي مبهر خلال فوز برشلونة 5-صفر على مستضيفه ليفانتي معززا موقعه في الصدارة.

وتوغل ميسي بين مدافعي ليفانتي قبل أن يمرر كرة رائعة إلى لويس سواريز، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 35 بعد وقت قصير من تسديدة

لليفانتي، صاحب المركز الثامن، ارتطمت بالعارضة.

وأحرز النجم الأرجنتيني أول أهدافه في الأمسية قبل دقيقتين على انتهاء الشوط الأول بعد أن استقبل تمريرة سيرخيو بوسكيتس وسدد كرة متقنة بقدمه اليمنى الأضعف.

ووسع ميسي الفارق في بداية الشوط الثاني من متابعة لتمريرة جوردي ألبا العرضية

ثم أكمل ثلاثيته الشخصية بتسديدة قريبة المدى.

وتأتي ثلاثية قائد برشلونة بعد تسجيل هدفين من ركلتين حرتين في مباراة إسبانيا الأسبوع الماضي رافعا رصيده إلى 14 هدفا ليصبح هداف الدوري الإسباني ومسابقات الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

كما أهدى ميسي تمريرة الهدف الخامس إلى المدافع جيرار بيكي في الدقيقة 88 ورفع بذلك برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن إشبيلية وأتليتيكو مدريد بعد 16 مباراة.