رياضة | ميدو لمنتقديه: "هاتوا حد عمل إللي أنا عملته"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو لمنتقديه: "هاتوا حد عمل إللي أنا عملته" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد أحمد حسام ميدو المستشار الفني لنادي الوحدة السعودي على منتقديه خلال مشواره التدريبي

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "هاتوا حد يعمل إللي أنا عملته.. أنا عندي 34 سنة دربت الزمالك مرتين والاسماعيلي".

وتابع ميدو: "اعتمدت على لاعبين صغار وقدمت كرة جيدة مع الاسماعيلي وتوليت مهمة رئيس قطاع الناشئين في الزمالك.. الناس حكمت علي بعد 9 أسابيع مع دجلة ان الفريق هيهبط، هم قالوا كدة علشان مش بيحبوا ميدو".

ودافع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن حسام غالي قائد الفريق السابق مؤكدًا أنه لا أحد كان ‏يعلم ما منصبه داخل الفريق.‏

وقال ميدو: "حصلت مجاملة لبعض الأشخاص غير الأكفاء داخل الأهلي، وغالي كان ‏واحد من الكوادر التي تجهز للمستقبل.. أن يعتزل حسام غالي ثم تكلفه بمنصب مجهول داخل الفريق، لا يعرف ماذا ‏يفعل فيه، يعد ظلمًا له، وكان يجب أن يبتعد لمدة عام بعد الاعتزال".‏

وأكد ميدو أن محمود وحيد لاعب الأهلي الجديد ثالث أفضل لاعب بالدوري فى مركز الظهير الأيسر.

وواصل ميدو في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد": طارق طه لاعب الإسماعيلي الأفضل، ويليه لاعب الجونة الإفريقي، ويأتي ثالثا محمود وحيد".

وأشار ميدو إلى أن محمد محمود لاعب الفريق الحالي والمنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي سيكون لاعبًا كبيرًا في المستقبل قائلًا: "بيعرف بيتصرف بالكورة صح في الملعب فهذا اللاعب رغم صغر سنه قادر على اللعب في خط الوسط ومركز صانع اللعب مع قيامه بأدوار دفاعية جيدة".

وأضاف ميدو: "محمد محمود لاعب مبشر وخامة وشخصية كبيرة ولا يشعر بالتكبر، على جمهور الأهلي ومصر التفاؤل به".

وكشف ميدو عن أنه لا يعرف معلومات كثيرة عن مارتن لاسارتي المدير الفني للجديد للأهلي.

وأوضح ميدو أنه يجب على إدارة الأهلي الوقوف خلف مارتن لاسارتي لأنه واضح من بعض المعلومات المتوافرة عنه أنه مدرب كبير.

وشدد ميدو على أن محمود الخطيب رئيس الأهلي دفع ثمن مجاملة بعض الأشخاص الذين وقفوا بجانبه في الانتخابات وعليه تصحيح المسار في الفترة المقبلة ببعض القرارات الجريئة التي بدأ بها في الوقت الحالي.

ويرى ميدو المستشار الفني لنادي الوحدة السعودي أن الحكم على مجلس إدارة محمود الخطيب قرار متعجل بعد موسم واحد فقط قائلًا: "من المبكر الحكم على مجلس الخطيب بعد عام واحد فقط.. الحكم الصحيح على المجلس يأتي بعد 4 سنوات وليس بعد عامه الأول".

وأشار ميدو إلى أن الدولة ظلمت الزمالك في أوقات كثير، وكانت تقبل ‏حل مجلس الإدارة بسهولة وهو ما وصفها بالـ"الكارثة".‏

وقال ميدو‏‏: "الدولة كانت تقبل بسهولة حل مجلس الإدارة في الزمالك، لكن في الأهلي كان هناك تكاتف ‏عندما يقال إن المجلس سيحل".‏

وواصل ميدو: "أول مباراة خسرتها مع نادي الزمالك كانت خارج ملعبنا أمام المصري في ملعب السويس وأثناء عودتي بعد المباراة بكيت بسبب الخسارة ولم أتحمل ما حدث، تحدث معي كمال درويش وأكد مساندته لي هو ومجلس الادارة.. رحيلي عن نادي الزمالك أثناء تدريب الفريق في الولاية الاولى لم يكن قراري".

وكشف ميدو أنه لا يخشى قيادة فريق الوحدة السعودي قبل 48 ساعة فقط من مباراة هامة قائلًا: "توليت تدريب الزمالك في أول ولاية قبل 48 ساعة من مباراة المنيا بالدوري.. وتوليت مسئولية تدريب الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء بالكأس بثلاثة أيام فقط، وفزنا بهذه المباراة.. الآن ليس بجديد علي أن اتولى مسئولية تدريب فريق الوحدة السعودي قبل يومين فقط من مباراة هامة.