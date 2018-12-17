رياضة | أمير عزمي: حمدي النقاز "فاكهة" الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير عزمي: حمدي النقاز "فاكهة" الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك، بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، مؤكدًا أنه "فاكهة الفريق".

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "حمدي النقاز فاكهة الزمالك لاعب يتمتع بخفة ظل كبيرة ومرح كما أنه لاعب كبير يمتلك إمكانيات فنية عالية وإضافة قوية للزمالك وكذلك زميله فرجاني ساسي".

وأضاف: "سوف أحزن كثيرًا حال رحيل حمدي النقاز عن الزمالك في الفترة المقبلة.. كنت أتمني أن أري فرجاني ساسي وطارق حامد ومعروف يوسف معًا في وسط ملعب الزمالك".

وأردف: "رحيل معروف يوسف عن الزمالك كان علي سبيل الاعارة وهناك فرصة لعودته مجددًا".

وعن حميد أحداد قال: "لاعب مميز ويتدرب بشكل جيد، ولكن تعرض لإصابة عطلته فترة من الوقت، ولكنه يجتهد وسوف يحصل على فرصة المشاركة".

وبشأن إمكانية رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك في الشتاء قال: "أتمني عدم رحيل أي لاعب عن الفريق الأبيض في الوقت الحالي، ويجب تحقيق بطولة على الأقل مع الزمالك واسعاد الجمهور قبل التفكير في الاحتراف".