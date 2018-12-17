رياضة | ميدو يطعن هيثم عرابي: لا يجوز وضعه مع حسام غالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يطعن هيثم عرابي: لا يجوز وضعه مع حسام غالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن حسام غالي ومحمد فضل أسماء أضافت كثيرا للنادي الأهلي عندما كانوا لاعبين.

وقال ميدو في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد": "مع كامل احترامي لهيثم عرابي فهو يمتلك إمكانيات جيدة، ولكن لا يمكن وضعه فى كفة أمام فضل وحسام غالي ومقارنته بهم".

وشدد ميدو على أن محمد محمود لاعب الفريق الحالي والمنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي سيكون لاعبًا كبيرًا في المستقبل قائلًا: "بيعرف بيتصرف بالكورة صح في الملعب فهذا اللاعب رغم صغر سنه قادر على اللعب في خط الوسط ومركز صانع اللعب مع قيامه بأدوار دفاعية جيدة".

وأضاف ميدو: "محمد محمود لاعب مبشر وخامة وشخصية كبيرة ولا يشعر بالتكبر، على جمهور الأهلي ومصر التفاؤل به".

وتابع أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لوادي دجلة أنه لا يعرف معلومات كثيرة عن مارتن لاسارتي المدير الفني للجديد للأهلي.

وأوضح ميدو أنه يجب على إدارة الأهلي الوقوف خلف مارتن لاسارتي لأنه واضح من بعض المعلومات المتوافرة عنه أنه مدرب كبير.

وشدد ميدو على أن محمود الخطيب رئيس الأهلي دفع ثمن مجاملة بعض الأشخاص الذين وقفوا بجانبه في الانتخابات وعليه تصحيح المسار في الفترة المقبلة ببعض القرارات الجريئة التي بدأ بها في الوقت الحالي.

ويرى ميدو المستشار الفني لنادي الوحدة السعودي أن الحكم على مجلس إدارة محمود الخطيب قرار متعجل بعد موسم واحد فقط قائلًا: "من المبكر الحكم على مجلس الخطيب بعد عام واحد فقط.. الحكم الصحيح على المجلس يأتي بعد 4 سنوات وليس بعد عامه الأول".

وتحدث أحمد حسام ميدو المستشار الفني لنادي الوحدة السعودي عن موقف محمد عواد حارس مرمى الفريق خلال انتقالات يناير المقبلة.

وأشار ميدو إلى أن الدولة ظلمت الزمالك في أوقات كثير، وكانت تقبل ‏حل مجلس الإدارة بسهولة وهو ما وصفها بالـ"الكارثة".‏

وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد ‏‏: "الدولة كانت تقبل بسهولة حل مجلس الإدارة في الزمالك، لكن في الأهلي كان هناك تكاتف ‏عندما يقال إن المجلس سيحل".‏

وأكمل ميدو: "أتمنى أن الزمالك يصل لهذا الأمر داخل الفريق، ولا يوجد رئيس إلا بالانتخابات".

وواصل ميدو: "أول مباراة خسرتها مع نادي الزمالك كانت خارج ملعبنا أمام المصري في ملعب السويس وأثناء عودتي بعد المباراة بكيت بسبب الخسارة ولم أتحمل ما حدث، تحدث معي كمال درويش وأكد مساندته لي هو ومجلس الادارة.. رحيلي عن نادي الزمالك أثناء تدريب الفريق في الولاية الاولى لم يكن قراري".

وأوضح ميدو أنه لا يخشى قيادة فريق الوحدة السعودي قبل 48 ساعة فقط من مباراة هامة قائلًا: "توليت تدريب الزمالك في أول ولاية قبل 48 ساعة من مباراة المنيا بالدوري.. وتوليت مسئولية تدريب الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء بالكأس بثلاثة أيام فقط، وفزنا بهذه المباراة.. الآن ليس بجديد علي أن اتولى مسئولية تدريب فريق الوحدة السعودي قبل يومين فقط من مباراة هامة.