رياضة | الزمالك: لا نحتاج صفقات جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك: لا نحتاج صفقات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك أن الفريق لا يحتاج للتدعيم بصفقات جديدة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لم يتم مناقشة ملف الراحلين عن القلعة البيضاء حتي الآن.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "جروس مدرب هجومي وغزارة الأهداف أمام القطن الكاميروني أمر طبيعي.. والمدرب طالب اللاعبين بالهجوم المكثف وعدم التراخي رغم انهاء الشوط الأول بخماسية نظيفة".

وأضاف: "عودة مصطفي فتحي ومحمد إبراهيم من أهم مكاسب مباراة القطن الكاميروني..وغياب أوباما عن المباراة جاء خوفًا من تجدد إصابته والمدرب أبلغه بذلك واللاعب تفهم الامر جيدًا".

وأكد أمير علي الدور الكبير الذي يلعبه محمود عبد الرحيم جنش كحارس مرمي وقائد للفريق في الفترة الحالية قائلًا: "جنش تعب واجتهد في الموسم الماضي وربنا يكافئهم في الموسم الحالي ودوره مهم مع الفريق".

وبشأن ملف الصفقات والراحلين قال: " لم يتم فتح ملف الراحلين عن الزمالك حتي الآن، والمدرب حريص على منح الفرصة للجميع..ومن وجهة نظري أعتقد أن الزمالك لا يحتاج تدعيم.. الزمالك يستهدف التتويج بكافة البطولات التي ينافس بها في الموسم الحالي من أجل إسعاد الجماهير البيضاء".