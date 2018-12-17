رياضة | ميدو: لا أعرف مارتن لاسارتي ومحمود الخطيب يدفع ثمن المجاملات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: لا أعرف مارتن لاسارتي ومحمود الخطيب يدفع ثمن المجاملات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لوادي دجلة أنه لا يعرف معلومات كثيرة عن مارتن لاسارتي المدير الفني للجديد للأهلي.

وأوضح ميدو أنه يجب على إدارة الأهلي الوقوف خلف مارتن لاسارتي لأنه واضح من بعض المعلومات المتوافرة عنه أنه مدرب كبير.

وشدد ميدو على أن محمود الخطيب رئيس الأهلي دفع ثمن مجاملة بعض الأشخاص الذين وقفوا بجانبه في الانتخابات وعليه تصحيح المسار في الفترة المقبلة ببعض القرارات الجريئة التي بدأ بها في الوقت الحالي.

ويرى ميدو المستشار الفني لنادي الوحدة السعودي أن الحكم على مجلس إدارة محمود الخطيب قرار متعجل بعد موسم واحد فقط قائلًا: "من المبكر الحكم على مجلس الخطيب بعد عام واحد فقط.. الحكم الصحيح على المجلس يأتي بعد 4 سنوات وليس بعد عامه الأول".

وتحدث أحمد حسام ميدو المستشار الفني لنادي الوحدة السعودي عن موقف محمد عواد حارس مرمى الفريق خلال انتقالات يناير المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر صدى البلد: "عواد من أفضل الحراس في الدوري السعودي.. لا توجد أي نية للتفريط في خدمات محمد عواد وسنتفاوض مع الإسماعيلي لضمه بشكل نهائي.. المباريات المقبلة سيظهر محمد عواد بشكل أفضل مع الوحدة".

وأشار ميدو إلى أن الدولة ظلمت الزمالك في أوقات كثير، وكانت تقبل ‏حل مجلس الإدارة بسهولة وهو ما وصفها بالـ"الكارثة".‏

وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد ‏‏: "الدولة كانت تقبل بسهولة حل مجلس الإدارة في الزمالك، لكن في الأهلي كان هناك تكاتف ‏عندما يقال إن المجلس سيحل".‏

وأكمل ميدو: "أتمنى أن الزمالك يصل لهذا الأمر داخل الفريق، ولا يوجد رئيس إلا بالانتخابات".‏

وأشاد ميدو بفريق الوحدة السعودي مشيرا إلى أنه فريق جيد ولكن يلازمه سوء التوفيق.

وقال ميدو: "الوحدة أحد الاندية الصاعدة، ويقدم موسم متميز ولكنه يعاني من سوء الحظ ولولا سوء الحظ لاختلف ترتيب الفريق، تشجعت على قبول المهمه بعد حديثي مع رئيس النادي

وتابع ميدو: "أقنعوني أن أتولى المسئولية الفنية بشكل موقت، وقبلت ذلك لثقتي فى الفريق والمجموعة المتواجدة.. مع بعض التنظيم نستطيع أن نعيد الفريق للنتائج الإيجابية مرة أخرى.. لن أستمر كمدير فني، سوف أتولى المسؤولية الفنية حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد، من الممكن ان تكون هذه المدة يوم أو اسبوع او شهر، لا أعلم".

وأكد ميدو أنه لم يتمالك أعصابه بعض تعرضه لأول خسارة كمدرب مع ناديه الأبيض.

وواصل ميدو: "أول مباراة خسرتها مع نادي الزمالك كانت خارج ملعبنا أمام المصري في ملعب السويس وأثناء عودتي بعد المباراة بكيت بسبب الخسارة ولم أتحمل ما حدث، تحدث معي كمال درويش وأكد مساندته لي هو ومجلس الادارة.. رحيلي عن نادي الزمالك أثناء تدريب الفريق في الولاية الاولى لم يكن قراري".

وأوضح ميدو أنه لا يخشى قيادة فريق الوحدة السعودي قبل 48 ساعة فقط من مباراة هامة قائلًا: "توليت تدريب الزمالك في أول ولاية قبل 48 ساعة من مباراة المنيا بالدوري.. وتوليت مسئولية تدريب الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء بالكأس بثلاثة أيام فقط، وفزنا بهذه المباراة.. الآن ليس بجديد علي أن اتولى مسئولية تدريب فريق الوحدة السعودي قبل يومين فقط من مباراة هامة.