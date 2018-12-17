شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يفوز علي موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليون انتصارًا كبيرًا على ضيفه موناكو بثلاثية نظيفة في المباراة، التي جمعتهما مساء الأحد، بملعب بارك أولمبيك ليون، في إطار الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل ثلاثية ليون كل من حسام عوار ونبيل فقير وفيرلاند ميندي في الدقائق 6 و34 و59، ولعب موناكو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعد طرد لاعبه أليكسندر جولوفين.

ورفع الفوز رصيد ليون إلى 31 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد موناكو عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.