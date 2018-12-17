شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السنغالي يتوج بكأس أفريقيا للشباب تحت 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج المنتخب السنغالي، مساء الأحد، بكأس أفريقيا للشباب تحت عشرين عاما.
وذكر التلفزيون السنغالي أن التتويج جاء بعد فوز المنتخب السنغالي على نظيره من نيجيريا في المباراة النهائية التي احتضنتها العاصمة الكونغولية، لومي، مساء الأحد.
وأضاف أن السنغال فاز بهدفين لصفر من إمضاء أمادو صانيا ويوسف بدجي.
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