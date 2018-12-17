شكرا لقرائتكم كلوب : أفضل مباراة لي مع ليفربول امام ماشستر يونايتد منذ قيادتى للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، أن المباراة التى حسمها الريدز أمام ضيفه مانشستر يونايتد، بنتيجة 3/1، مساء اليوم، الأحد، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، الأفضل فى مشواره مع الفريق.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة جاء بها فى المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي متفوقا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة احتل بها فى المركز السادس.

قال كلوب فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "كانت مباراة جيدة لنا وقدمنا بداية رائعة، أفضل مباراة لي مع ليفربول منذ قيادتى للفريق، قدمنا 30 دقيقة مميزة في الشوط الأول و لكننا سجلنا هدف واحد".

أضاف كلوب أن الحظ وقف بجانب ليفربول فى الهدفين الثانى والثالث، لكن الهدف الأول كان مذهلا زجاء من تمريرة رائعة وتحكم عظيم، مشددا على أنها ليلة مثالثة جدا.

وتابع مدرب ليفربول: " أنا لم أذكر مان سيتي لمرة واحدة، نحن نعلم الجدول، لقد لعبنا أمام مانشستر يونايتد، ليس مان سيتى، نحن نركز على أنفسنا فقط".