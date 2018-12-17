شكرا لقرائتكم الدوري الألماني .. لايبزيج يكتسح ماينز وفرانكفورت يهزم ليفركوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح لايبزيج وفرانكفورت في استعادة توازنهما في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندذليجا). فتمكن لايبزيج من تحقيق فوز عريض على ماينز بينما نجح فرانكفورت من الفوز بصعوبة على أينتراخت فرانكفورت في ختام الجولة 15 .

استعاد نادي لايبزيج، وصيف بطل الموسم قبل الماضي، توازنه بفوزه الكبير على ضيفه ماينز 4-1 اليوم الأحد 16 ديسمبر في الجولة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين لايبزيج بفوزه إلى مهاجميه الدوليين الدنماركي يوسف بولسن والألماني تيمو فيرنر، اللذين تناوبا على تسجيل الأهداف الأربعة بمعدل ثنائية لكل منهما. وعوض لايبزيج خسارته المذلة أمام مضيفه فرايبورج صفر-3 في الجولة الماضية، وعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، مقابل 19 نقطة لماينز العاشر، والذي مني بخسارته السادسة.

وفي ختام مباريات الجولة 15 بالدوري الألماني (بوندذليجا)، استعاد أينتراخت فرانكفورت هو الآخر توازنه بفوزه الصعب على ضيفه باير ليفركوزن 2-1. تقدم فرانكفورت في الشوط الأول بهدف عبر الأنجولي الأصل داني دا كوستا، وأضاف الصربي فيليب كوستيتش الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني، قبل أن يقلص الدولي المغربي الأصل كريم بلعربي الفارق لبايرليفركوزن في الدقيقة 65.

وعاد أينتراخت فرانكفورت إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين فحقق فوزه الثامن هذا الموسم معززا موقعه في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، فيما مني باير ليفركوزن بخسارته السابعة، الأولى في مبارياته الأربع الأخيرة (فوزان وتعادل) فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويتصدر بروسيا دورتموند المسابقة برصيد 39 نقطة بعدما انتصر للمرة السادسة على التوالي أمس السبت 2-1 على فيردر بريمن. ويأتي بايرن ميونيخ حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 30 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن بروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الثاني.