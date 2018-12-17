شكرا لقرائتكم اليوم موعد سحب قرعة دور الـ 32 بمسابقة الدوري الاوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسحب اليوم، قرعة دور الـ 32 بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، والتي تشهد تواجد ناديا أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد النني، وأولمبياكوس اليوناني الذي يضم المهاجم المصري أحمد حسن كوكا.

قائمة الأندية المتأهلة من دور المجموعات في مسابقة الدوري الاوروبي ضمت كلاً من، باير ليفركوزن الألماني وزيوريخ السويسري، ريد بول سالزبورج النمساوي وسلتيك الاسكتلندي، زينيت سان بطرسبورج الروسي وسلافيا براج التشيكي، دينامو زغرب الكرواتي وفنربخشه التركي، أرسنال الإنجليزي وسبورتينج البرتغالي، ريال بيتيس الاسباني واولمبياكوس اليوناني، فياريال الاسباني ورابيد فيينا النمساوي، اينتراخت فرانكفورت الالماني ولاتسيو الإيطالي، جينك البلجيكي ومالمو السويدي، اشبيلية الاسباني وكراسنودار الروسي، دينامو كييف الاوكراني ورين الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي وباتي بوريسوف البيلاروسي، بجانب 8 أندية قادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا وهم أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات، وهي كلوب بروج البلجيكى، إنتر ميلان الإيطالى، نابولى الإيطالى، جالطة سراى التركى، بنفيكا البرتغالى، شاختار دونتسيك الأوكرانى، فيكتوريا بلزن التشيكى، فالنسيا الإسبانى.

وتقام مباريات الذهاب في دور الـ 32 من منافسات الدوري الاوروبي يوم 14 فبراير المقبل، بينما تقام مباراة الاياب يوم 21 من الشهر ذاته.