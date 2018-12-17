شكرا لقرائتكم اليوم موعد سحب قرعة الدور ربع النهائي من البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحتضن العاصمة الإماراتية "أبوظبي" اليوم، الاثنين، قرعة الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الابطال "البطولة العربية".

وتشهد منافسات الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الابطال "البطولة العربية"، مشاركة فريق مصري وحيد وهو الاتحاد السكندري الذي نجح في حجز بطاقة العبور لدور الثمانية على حساب الزمالك، فيما ودع ناديا الاهلي والاسماعيلي منافسات البطولة من دور الـ 16 أمام الوصل الإماراتي والرجاء البيضاوي المغربي.

8 أندية في قرعة البطولة العربية اليوم

قائمة الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي من منافسات البطولة ضمت كلاً من، الوصل الإماراتي والهلال السعودي والأهلي السعودي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري عبدالله السعيد ومحمد عبد الشافي والمريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي والاتحاد السكندري المصري والرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر.

وصعد الأهلي السعودي على حساب وفاق سطيف الجزائري، وصعد المريخ السوداني لهذه المرحلة على حساب اتحاد العاصمة الجزائري والهلال السعودي على حساب النفط العراقي، بينما أطاح النجم الساحلي التونسي بنظيره الوداد البيضاوي المغربي.

وتشهد مراسم سحب القرعة بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" حضور محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة الإتحاد السكندرى، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ووليد صلاح الدين مدير الكرة بنادى الإتحاد.

ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن مواعيد إقامة مباريات الذهاب والاياب للدور ربع النهائي من منافسات البطولة عقب القرعة، وسط توقعات بإقامتها عقب نهاية منافسات بطولة كأس الأمم الأسيوية التي تنطلق في الإمارات بالخامس من يناير القادم.