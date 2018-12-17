شكرا لقرائتكم أمير عزمى : جروس مدرب هجومى وغزارة الأهداف أمر طبيعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك إن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض يمتلك فكر هجومى مشير إلى أن الغزارة التهديفية التى تمتع بعد الفريق فى الفترة الأخيرة تعد أمر طبيعى. أضاف عزمى خلال حواره لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير :" جروس مدرب هجومي وطالب اللاعبين بمزيد من الضغط على القطن التشادى فى الشوط الثانى رغم إنهاء الشوط الأول بخماسية ". تابع أمر عزمى أن السباعية التى فاز بها الزمالك على القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 من الكونفيدرالية الأفريقية لا تعد مقياسا لمستوى الفريق مؤكدا أن تركيز أبناء ميت عقبة ينصب فى الفترة المقبلة على حصد البطولات والألقاب.

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