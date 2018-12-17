شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز : أمير مرتضى ساهم فى حل الكثير من المشاكل فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك إن إخلاص جماهيرالفارس الأبيض يحمل الجهاز الفنى للفريق المزيد من المسئولية خصوصا ذوى الاحتياجات الخاصة اللذين يعطون اللاعبين دفعة معنوية لتحقيق الفوز فى كل مباراة.

أضاف عبد العزيز خلال حوراه مع الإعلامى احمد شوبير على قناة "on sport" أن أمير مرتضى ساهم فى حل الكثير من المشاكل من منطلق مهمته كمشرف على الكرة وذلك لقربه من الجهاز الفنى واللاعبين خصوصا انه صاحب فكر جيد ومثقف وإضافة كبيرة للفريق.

تابع عبد العزيز أن الزمالك من الأندية التى تنافس على البطولات دائما لافتا إلى أن جروس حريص على منح الفرصة لكل اللاعبين رغم تمسكه بثبات التشكيل مؤكدا انه اقتنع بقدرات مصطفى فتحى فى مواجهة القطن رغم ابتعاده عن التشكيل طوال الفترة الماضية."