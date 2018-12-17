«لجنة المجتمع وإرث الألعاب» تناقش تحضيرات المدن المضيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت لجنة المجتمع وإرث الألعاب العالمية التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، اجتماعاتها الدورية للاطلاع على أهم ما استجد من الخطط والبرامج والمبادرات المخصصة لبرنامج الإرث المتعلق باستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي، ضمن «برنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص»، والتي يتم إنجازها وفقاً للخطة المعتمدة وبما يحقق النتائج الإيجابية المستدامة.

وترأست حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة لجنة المجتمع وإرث الألعاب العالمية، اجتماع اللجنة بحضور ممثلين وأعضاء من الجهات المشاركة والداعمة من الجهات الاتحادية والحكومية وشبه الحكومية بالإضافة إلى الفريق التنفيذي للجنة المحلية للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

وقالت حصة بنت عيسى بوحميد: «اجتماعنا يعزز ويلبي التوقعات الوطنية العالية، ويرسّخ الثقة بأهمية الدور الذي تؤديه لجنة المجتمع وإرث الألعاب العالمية، دعماً لجهود تحقيق النجاح النوعي لمختلف الفعاليات والمبادرات والبرامج المصاحبة لاستضافة الأولمبياد الخاص، مؤكدة أهمية الالتفات إلى أدق التفاصيل التنظيمية وأصغر ما يتصل بالمبادرات والبرامج على أرض الواقع، بما يستكمل حلقة الريادة الإماراتية التنظيمية أمام العالم، بمنح التميز للحدث العالمي على أرض دولة الإمارات».

وأشارت إلى أن أي نجاح لا تكتمل أركانه دون تعاون وتكاتف من الجميع، وفي هذا الشأن تبرز مسألة التطوع، إذ على المتطوّع ألا يقتصر دوره في الإرشاد والتوجيه وحسب، فهو جزء أساسي ووجه مؤثر في إنجاح الفعاليات المقامة وتحفيز المشاركة المجتمعية المستدامة، مؤكدة أن المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين. إمارات» ساعدت المنظمين كثيراً في تحديد آلية استقطاب نوعية للمتطوعين من مختلف المهارات والاهتمامات والهوايات العملية، بما يضمن نجاحاً لافتاً للحدث العالمي الكبير «الأولمبياد الخاص 2019» المقام في أبوظبي.