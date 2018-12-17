الهدف 5000 ل «السيدة العجوز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق يوفنتوس فوزه الخامس عشر في 16 مباراة بعد حسمه الديربي المحلي مع مضيفه تورينو 1-صفر، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتكب سيموني زازا هفوة بإرجاع الكرة إلى الحارس البديل الأوروغوياني سالفادور ايشاتسو، فعرقل الأخير الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها رونالدو قوية إلى يسار الحارس الذي أحسن تقديرها ولمسها دون أن ينجح بصدها (70)، ليرفع رونالدو رصيده إلى 11 هدفاً في صدارة الهدافين بالتساوي مع البولندي كريستوف بياتيك مهاجم جنوى.

وبهدف رونالدو، أصبح فريق «السيدة العجوز» أول ناد يسجل خمسة آلاف هدف في الدوري الإيطالي.

وسجل كارلو بارولا الهدف رقم ألف في عام 1948، وجاني روسي الهدف رقم ألفين في 1962، وماسيمو برياسكي الرقم ثلاثة آلاف في 1984 وماركو دي فايو الرقم أربعة آلاف في 2003.وقال رونالدو بعد المباراة «هدفي أن أفوز بالدوري وبدوري الأبطال وأن نحقق بطولة الكأس».وعاد إنتر إلى سكة الفوز وعزز مركزه الثالث بعد تخطيه ضيفه أودينيزي بصعوبة 1-صفر.

وسجل إيكاردي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 76.