شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس زايد في أبوظبي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تجري في الخامسة من مساء اليوم الاثنين بفندق باب القصر في أبوظبي قرعة دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وذلك في ضيافة مجلس أبوظبي الرياضي وبإشراف الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويذكر بأن الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي هي الوصل،الهلال السعودي، أهلي جدة، الرجاء المغربي، المريخ، الاتحاد السكندري، مولودية الجزائر، والنجم الساحلي.

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