بوراوي: زوران كلمة السر.. والترجي لم يحضر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد



أكد التونسي رضا بوراوي المحلل الفني في قنوات أبوظبي الرياضية أن كلمة السر في تفوق العين على الترجي تتمثل في مديره الفني المحنك الكرواتي زوران ماميتش الذي درس الفريق التونسي بعناية تامة ونجح بفضل الانضباط والعمق الدفاعي الذي لم يظهر به «الزعيم» منذ فترات طويلة وتطبيقه بطريقة متقنة.

وقال بوراوي بعد المباراة: «خاض العين المباراة بانضباط تكتيكي وفني ملحوظين ولم يشاهد الفريق يلعب به منذ فترة طويلة، وقدم أفضل مبارياته على الإطلاق».

وأشار بوراوي إلى أن الترجي وفق وجهة نظره لم يحضر إلى أبوظبي من بلده تونس في إشارة إلى أنه اختفى تماماً في أرضية الميدان طوال التسعين دقيقة، لافتاً إلى أنه من سوء حظه أنه واجه العين وهو في أفضل حالاته وحقق فوزاً بالثلاثة عن جدارة واستحقاق.

وقال: «لم أشاهد فرصة حقيقية للترجي الذي أعتبره لم يقدم أي شيء من مستواه المعروف عنه كبطل لقارة إفريقيا،لأن الفريق التونسي حضر إلى أبوظبي باسمه فقط وتميز أداء اللاعبين بالتراخي».

وأضاف: «نجح العين في كتابة تاريخ جديد للكرة الإماراتية وهو ماض بثقة نحو تحقيق الهدف الذي رسم له من البداية بتحقيق مشاركة مشرفة للإمارات،والبنفسج أمامه فرصة ذهبية لإحداث المفاجأة أمام الفريق الأرجنتيني وبلوغ المباراة النهائية». وأوضح أن العين نجح في تسجيل ثلاثة أهداف بفضل أسلوبه المميز في المرتدات وتسيد المباراة هجومياً، وبين أن البنفسج كان أمام فرصة لتسجيل نتيجة تاريخية بالفوز ب6 أو 7 أهداف عطفاً على الفرص التي سنحت أمام المرمى.

وكشف بوراوي الفروق التي ظهرت بين مباراة الوصل التي خسرها العين 3-5 وودع بطولة كأس رئيس الدولة، ومواجهة أمس الأول التي تفوق فيها 3-0، بأن «الزعيم» في مباراة الكأس انتهج أسلوباً هجومياً بحتاً مع إهمال الأدوار الدفاعية، أما في مباراة الترجي حدث العكس وظهر عمل زوران الفني وتركيزه بصورة أكبر على النواحي الدفاعية التي مثلت مفتاح الفوز الثمين عبر اللعب بثلاثة لاعبين في منتصف الدفاع وعدم الاعتماد في المقدمة على مهاجم صريح.