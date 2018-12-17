رعاية مميزة لمهرجان العمال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فتحي جبر عفانة الرئيس التنفيذي لشركة فاست للمقاولات، الراعي الذهبي لمهرجان العمال الرياضي عن دعم شركته لكافة الفعاليات الرياضية والثقافية والشبابية والمجتمعية في الدولة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

وقال: لم نتردد في الموافقة غير المشروطة في توفير الراعية الذهبية للنسخة الثانية من مهرجان العمال الرياضي في الشارقة الذي سينطلق في الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري ويستمر لمدة 3 شهور،وشركة فاست للمقاولات تنحاز لكافة الأنشطة التي تخص فئة العمال باعتبارها من الفئات الحيوية في المجتمع.

وتقدم بالشكر إلى حكومة الشارقة على الاهتمام بهذه الفئة، كما توجه بالشكر الى سالم القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة وشركة ريتش تارجيت التي تشرف على التنظيم.

ومن جانبه أثنى سامر سليم الصايغ رئيس مجلس إدارة شركة أصباغ ناشونال الراعي البرونزي للبطولة على فكرة مهرجان العمال الرياضي.