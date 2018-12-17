طارق القاسمي يتوج أبطال الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، اختتمت فعاليات بطولة الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس التي استمرت على مدى ثلاثة أيام على ملعب صالة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وجرت مراسم الختام بحضور الشيخ طارق بن فيصل القاسمي الذي توج الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه والتايكواندو، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ومصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز نادي اتحاد كلباء بالمركز الأول لمسابقات الكاراتيه بنين، وحل نادي أشبال الإمارات في المركز الثاني، وجاء ثالثا نادي الذيد الرياضي، وعلى مستوى البنات فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، ونادي الشارقة لرياضة المرأة بالمركز الثاني، ونادي الذيد بالمركز الثالث.

وفي مسابقات الجودو جاء نادي اتحاد كلباء في المركز الأول على كافة الفئات، وحل ثانياً نادي خورفكان الرياضي، واحتل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الثالث.

وفي مسابقات التايكواندو بنين حقق نادي الشارقة للألعاب الفردية المركز الأول، وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً، وجاء ثالثاً أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وفي مسابقات التايكواندو بنات احتل نادي الشارقة للألعاب الفردية المركز الأول، وجاء ثانياً الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي اتحاد كلباء ثالثاً.

وأعرب أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن سعادته بالمردود العام للبطولة، مؤكداً أن النجاح كان حليفاً للحدث في نسخته الأولى، وشهدت مشاركة كبيرة من الأندية والمراكز المتخصصة وعقب نهاية مراسم التتويج تم تبادل الدروع التذكارية وقدم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ممثلاً في رئيس النادي أحمد عبدالرحمن العويس إلى الشيخ طارق بن فيصل القاسمي درعاً تذكارية.

ومن جانبه أشاد أيوب لشكري المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالنجاح التنظيمي والفني الكبير الذي حققته البطولة من خلال استقطابها لعدد كبير من الأندية واللاعبين وأعرب عن سعادته بالمستوى الفني الذي عكسه لاعبو مختلف ألعاب الدفاع عن النفس واعتبر النسخة الأولى من البطولة مهرجانا خاصا بألعاب الدفاع عن النفس وتمنى أن تتواصل مثل هذه التجمعات والبطولات الخاصة بألعاب الدفاع عن النفس.