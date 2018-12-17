الأهلي يلتقي النجوم تحت أنظار مدربه لاسارتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع



يعود فريق الأهلي للمنافسات المحلية في السابعة من مساء اليوم، الاثنين، عندما يواجه فريق النجوم باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز، وهي المباراة التي يعول فيها «الأحمر» على عودة الانتصارات المحلية بعد خوض مباراة جيما الإثيوبي في بطولة إفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة وهو في المركز الثامن برصيد 20 نقطة وله ست مباريات مؤجلة، فيما يدخل النجوم اللقاء وهو في المركز السابع عشر ولديه 17 نقطة.

ويسعى لاعبو الأهلي للتفوق في مباراة اليوم من أجل الفوز، وكذلك من أجل لفت نظر المدرب الأوروجوياني لاسارتي، الذي أعلن النادي التعاقد معه أمس، وسبق له تدريب الوصل (2002-2003) وريال سوسييداد الإسباني (2009-2011)، ويونيفرسيداد كاتوليكا (2012-2013) ويونيفرسيداد تشيلي (2014-2015) التشيليين.

ويحصل لاسارتي وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين على 125 ألف دولار شهرياً، وسيستمر محمد يوسف كمدرب عام، وعادل مصطفى المدرب المساعد، وسيد عبد الحفيظ مديراً للكرة.

ولم تكن صفقة المدرب هي الوحيدة التي أبرمها مسؤولو القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، فقد أنهى النادي أيضاً صفقة جيرالد ودا كوستا ظهير أيسر فريق أول أغسطس الأنجولي.

وعلى خط آخر، اكتسح فريق الزمالك ضيفه القطن الكاميروني واكتسحه 7 -صفر في ذهاب دور ال32 الأول لبطولة كأس الكونفيدرالية، وسجل ل«الأبيض» محمود كهربا، والتونسي فرجاني ساسي، والكونغولي كابونجو كاسونجو «هدفين»، ومصطفى فتحي «هدفين» وعمر السعيد.