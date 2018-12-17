شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العربي للدراجات يكرّم طلال بن بدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس
كرّم الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، الأمير طلال بن بدر آل سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية في ختام اللقاء الذي جمعهما في دبي والذي جرى على هامش اجتماع اتحاد الاتحادات العربية واللجان الأولمبية العربية.وحرص الشيخ فيصل بن حميد خلال اللقاء على استعراض مسيرة الاتحاد العربي للدراجات والمكاسب العديدة التي حققتها اللعبة على الصعيد العربي خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها اعتماد الاتحاد الدولي للدراجات مؤخراً جميع السباقات والبطولات العربية ضمن أجندة الاتحاد الدولي.ومن جانبه أكد الأمير طلال بن بدر تقديره الكبير لمسيرة الاتحاد العربي بقيادة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.
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