مبخوت وويلتون في صدارة الهدافين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تساوى البرازيلي ويلتون سواريز وعلي مبخوت في صدارة ترتيب الهدافين في دوري الخليج العربي مع نهاية مرحلة الذهاب، حين سجل كل منهما 15 هدفا وكان ويلتون قد سجل في المرحلة 13 هدفين في مرمى الإمارات، بينما توقف مبخوت عن التسجيل أمام النصر.

وهنا سجل أبرز الهدافين:

15 هدفاً: علي مبخوت (الجزيرة)، والبرازيلي ويلتون سواريز (الشارقة).

11 هدفاً: الأرجنتيني تيغالي (الوحدة)، الإسباني كوندي (بني ياس).

10 أهداف: السويدي بيرغ (العين).

9 أهداف: الإسباني نيغريدو (النصر).

8 أهداف: الجزائري محمد بن يطو (الفجيرة)، خلفان مبارك (الجزيرة).

7 أهداف: المغربي مراد باتنا (الوحدة)، البرازيلي كورونادو وريان منديز (الشارقة)، الاكوادوري أيوفي (شباب الأهلي)، والبرازيلي كايو (الوصل)، البرازيلي ليوناردو (الجزيرة).

6 أهداف: البرازيلي لوفانور (شباب الأهلي)، المالي شيخ دياباتي (الإمارات)، والبرازيلي ليوناردو (الوحدة)، والمصري حسين الشحات (العين)، والبرازيلي راموس (اتحاد كلباء).

5 أهداف: البرازيلي ليما (الوصل)، والكولومبي تومي (اتحاد كلباء)، والنيجيري ستانلي (عجمان).